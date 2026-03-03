Віктор Медведчук — справу про привласнення нафпроводу направили в суд

Ексдепутат Віктор Медведчук. Фото: Stringer/Sputnik/dpa/picture alliance

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Він організував масштабну схему заволодіння нафтопроводом..

Як пише Новини.LIVE, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Справа Медведчука про привласнення нафтопровода

Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, що упродовж 2015-2018 років екснардеп створив та очолив організовану групу, яка фактично викрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. На той час вартість об'єкта складала 1,4 млрд грн.

Для реалізації цієї схеми організатори на чолі з колишнім парламентарем залучили експертів, які надавали завідомо неправдиві висновки в судах та зловживали повноваженнями на різних рівнях.

"Після отримання контролю над об'єктом учасники групи використовували його для власного збагачення, легалізувавши понад 29,9 млн євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу злочинним шляхом. Колишньому депутату інкриміновано організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку експертних висновків", — йдеться у повідомленні.

Генеральний прокурор також зазначив, оскільки ексдепутат наразі перебуває на території Росії, розслідування проводилося заочно. Що стосується інших учасників схеми, то метеріали виділені в окреме провадження і зараз вони знаходяться в розшуку.

"Позиція держави залишається незмінною: кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка. Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном — воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки", — наголосив Руслан Кравченко.

Корупційні схеми Медведчука

У липні 2024 року Медведчуку повідомили про підозру у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Тоді НАБУ і САП зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу.

Крім того, у червні того ж року ДБР викрило фінансову оборудку братів колишніх нардепів Медведчука та Козака. Схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Це завдало Україні багатомільйонних збитків.