Обмін Медведчука — як ставиться до цього Буданов

Кирило Буданов. Фото: ГУР МО

Буданов не шкодує про те, що Медведчука обміняли. На його думку, в Україні ця людина не потрібна.

Таку заяву очільник ГУР Міноборони зробив під час Київського міжнародного економічного форуму.

Реклама

Читайте також:

Думка Буданова щодо обміну Медведчука

"На нього ми обміняли, ну скажімо так, героїв нашої сучасності. Тому я точно про це ніколи жалкувати не буду... А що вам той Медведчук? Ну що ви з ним би тут робили?" — заявив очільник ГУР.

Також він додав, що взагалі шкодувати за минулим — неправильно, треба дивитися в майбутнє та будувати майбутнє.

Що відомо про Віктора Медведчука

До початку повномасштабного вторгнення Віктор Медведчук був очільником партії ОПЗЖ, відомим своєю проросійською діяльністю. 12 квітня 2022 року його затримали працівники СБУ. Згідно з рішенням Личаківського районного суду Львова, політика взяли під варту. На 215 українських полонених, серед яких були офіцери й захисники "Азовсталі", Медведчука та 55 російських окупантів обміняли 21 вересня 2022 року.

Нагадаємо, у червні в Україні заочно винесли вирок адвокату Віктора Медведчука. Його засудили до ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли про викриття поплічників Медведчука. Затримали 12 людей.