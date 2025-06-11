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В Україні заочно засудили адвоката Шарія та Медведчука

11 червня 2025 23:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Був адвокатом Шарія та Медведчука — в Україні заочно засудили зрадника
Депутат-зрадник Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні заочно оголосили заочний вирок адвокату журналіста-зрадника Анатолія Шарія та депутата Віктора Медведчука за матеріалами Служби безпеки. Йдеться про колаборанта Валентина Рибіна.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 11 червня.

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Підозра від правоохоронців

За доказовою базою СБУ 10 років ув’язнення заочно отримав колаборант Валентин Рибін. Наразі він входить до керівництва окупаційної адміністрації Росії на захоплених територіях лівобережжя Херсонської області.

В СБУ уточнили, що наразі зрадник очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області". Цей орган координує підривну діяльність місцевих рупорів Кремля.

Адвокат Шарія та Медведчука отримав підозру
Валентин Рибін. Фото: СБУ

Так, до початку повномасштабної війни в Україні чоловік був адвокатом Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, якого нещодавно заочно засудили до 15 років в'язниці за державну зраду. Після цього Рибін виїхав за кордон, публікуючи на власній сторінці у Facebook заклики до українців скласти зброю перед Росією.

Згодом він поїхав та тимчасово окуповані території Херсонщини, де отримав пропозицію очолити окупаційний орган від місцевого гауляйтера Володимира Сальдо. Його метою було проведення інформаційних диверсій проти України.

Після "призначення" чоловік став членом партії "Єдина Росія", неодноразово закликаючи місцевих в окупації підтримати росіян.

На підставі доказів, які зібрала СБУ, Рибіна визнали винним в колабораційній діяльності та призначили 10 років ув'язнення, а також конфіскацію майна. Наразі тривають комплексні заходи, аби притягнути його до відповідальності.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, в Україні Youtube заблокував новий канал блогера Олексія Арестовича.

Також на початку червня НАБУ та САП вручили ще одну підозру голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині.

Віктор Медведчук СБУ суд Анатолій Шарій держзрада війна в Україні
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