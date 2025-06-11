СБУ показала кадри репатріації тіл загиблих воїнів

Автівки Червоного Хреста. Фото: СБУ

В Україну у середу, 11 червня, з Росії повернули тіла загиблих захисників. Це був перший етап репатріації в рамках домовленостей під час переговорів у Стамбулі.

Ексклюзивні кадри з обміну тілами оприлюднила пресслужба СБУ у Telegram.

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В СБУ зауважили, що полеглих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Обмін тілами. Фото: СБУ

Обмін тілами. Фото: СБУ

Обмін тілами. Фото: СБУ

Також там висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння й додали, що робота з реалізації домовленостей, досягнутих у Стамбулі, триває.

Скриншот допису СБУ

За словами Міністра оборони Рустема Умєрова, це був перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців.

"Це — продовження домовленостей, за якими ми за останні три дні повернули наших поранених і полонених віком до 25 років", — уточнив він.

Умєров наголосив, що для України справа честі — забрати кожного воїна, живого чи полеглого. Він подякував усім, хто докладає зусиль, аби це було можливим.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, 9 та 10 червня відбулося два обміни військовополоненими з Росією, в рамках яких в Україну повернули воїнів з хворобами та пораненнями.

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