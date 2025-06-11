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Состоялся первый этап репатриации тел погибших воинов — кадры СБУ

11 июня 2025 23:02
Евгения Брюховецкая - редактор
СБУ показала кадры репатриации тел погибших воинов
Машины Красного Креста. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украину в среду, 11 июня, из России вернули тела погибших защитников. Это был первый этап репатриации в рамках договоренностей во время переговоров в Стамбуле.

Эксклюзивные кадры по обмену телами обнародовала пресс-служба СБУ в Telegram.

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В СБУ отметили, что павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС, а также других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Українська сторона приймає тіла полеглих воїнів на кордоні під час репатріації
Обмен телами. Фото: СБУ
Україна отримала тіла загиблих захисників від Росії
Обмен телами. Фото: СБУ
Тіла українських військових, які загинули на війні
Обмен телами. Фото: СБУ

Также там выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и добавили, что работа по реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле, продолжается.

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Скриншот поста СБУ

По словам Министра обороны Рустема Умерова, это был первый этап репатриации тел погибших украинских военнослужащих.

"Это — продолжение договоренностей, по которым мы за последние три дня вернули наших раненых и пленных в возрасте до 25 лет", — уточнил он.

Умеров подчеркнул, что для Украины дело чести — забрать каждого воина, живого или павшего. Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия, чтобы это было возможным.

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Скриншот поста Умерова

Напомним, 9 и 10 июня состоялось два обмена военнопленными с Россией, в рамках которых в Украину вернули воинов с болезнями и ранениями.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал трогательное видео, как по дороге домой защитники пели Гимн Украины в автобусе.

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