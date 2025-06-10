Воїни їхали додому, співаючи Гімн України - відео з обміну

Співали гімн України — Лубінець показав, як воїни їхали з обміну
В Україну у вівторок, 10 червня, в межах нового обміну з Росією повернулися поранені та хворі захисники. В дорозі воїни співали гімн України, сидячи в автобусі.
Відповідне відео оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.
Обмін полоненими 10 червня
"Звільнені Захисники їдуть в автобусі та співають Гімн України", — йдеться у повідомленні.
Лубінець зазначив, що на відео воїни повертаються додому, в Україну, за яку боролися, в яку вірили та яка на них чекала. Відомо, що більшість з них перебували в російському полоні від початку повномасштабного вторгнення.
Раніше Лубінець уточнив, що під час сьогоднішнього обміну повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, десантники, ВМС, ТРО та Державної спеціальної служби транспорту.
Крім того, у Координаційному штабі повідомили, які хвороби та поранення мають звільнені з полону захисники.
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