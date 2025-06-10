Воїни їхали додому, співаючи Гімн України - відео з обміну

Військові, які повернулися з полону РФ. Фото: Омбудсмен України

В Україну у вівторок, 10 червня, в межах нового обміну з Росією повернулися поранені та хворі захисники. В дорозі воїни співали гімн України, сидячи в автобусі.

Відповідне відео оприлюднив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

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"Звільнені Захисники їдуть в автобусі та співають Гімн України", — йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що на відео воїни повертаються додому, в Україну, за яку боролися, в яку вірили та яка на них чекала. Відомо, що більшість з них перебували в російському полоні від початку повномасштабного вторгнення.

Скриншот допису Лубінця

Раніше Лубінець уточнив, що під час сьогоднішнього обміну повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, десантники, ВМС, ТРО та Державної спеціальної служби транспорту.

Крім того, у Координаційному штабі повідомили, які хвороби та поранення мають звільнені з полону захисники.