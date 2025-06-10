Воины ехали домой, распевая Гимн Украины - видео с обмена

Военные, которые вернулись из плена РФ. Фото: Омбудсмен Украины

В Украину во вторник, 10 июня, в рамках нового обмена с Россией вернулись раненые и больные защитники. В дороге воины пели гимн Украины, сидя в автобусе.

Соответствующее видео обнародовал омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

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"Освобожденные Защитники едут в автобусе и поют Гимн Украины", — говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что на видео воины возвращаются домой, в Украину, за которую боролись, в которую верили и которая их ждала. Известно, что большинство из них находились в российском плену с начала полномасштабного вторжения.

Скриншот поста Лубинца

Ранее Лубинец уточнил, что во время сегодняшнего обмена вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, десантники, ВМС, ТРО и Государственной специальной службы транспорта.

Кроме того, в Координационном штабе сообщили, какие болезни и ранения имеют освобожденные из плена защитники.