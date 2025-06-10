Зеленський показав зворушливе відео повернення полонених

Звільнені з полону воїни. Фото: скриншот з відео

В Україну у вівторок, 10 червня, в рамках обміну з Росією, повернулися поранені та хворі військовополонені. Президент України Володимир Зеленський показав зворушливе відео, як воїни вперше за три роки ступили на рідну землю.

Відповідне відео президент оприлюднив у Telegram.

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Обмін полоненими 10 червня

На відео видно, як воїни після прибуття в Україні радіють звільненню з неволі та обіймають рідних й друзів. Більшість з них перебували в російському полоні від початку повномасштабного вторгнення.

"Дуже радий, що за нас боролися. Дякую вам", — зазначив один із захисників.

Також військові телефонують рідним, які роками чекали їх вдома та повідомляють про повернення в Україну.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що сьогодні повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, десантники, ВМС, ТРО та Державної спеціальної служби транспорту.

А в Координаційному штабі повідомили про хвороби та поранення, які мають звільнені з полону захисники.