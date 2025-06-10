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Лубінець повідомив, кого повернули в рамках обміну з РФ

10 червня 2025 18:14
Євгенія Брюховецька - редактор
Новий обмін полоненими — хто повернувся в Україну
Захисники, які повернулися з полону. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна та Росія у вівторок, 10 червня, провели ще один обмін військовополоненими. Сьогодні додому повернулися поранені та хворі українські захисники.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

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Так, в межах обміну за домовленостями під час переговорів у Стамбулі в Україні повернулися поранені та хворі захисники. Серед них: воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, десантники, ВМС, ТРО та Державної спеціальної служби транспорту.

Лубінець уточнив, що більшість воїнів потрапили у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії — вони мають поранення та хвороби. Крім того, в одного з бійців сьогодні день народження.

Наразі на місці перебувають працівники Офісу Омбудсмана та спілкуються зі звільненими.

 

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Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, вчора відбувся перший етап повернення полонених в Україну в рамках домовленостей у Стамбулі.

На тілі одного із захисників під час огляду виявили сліди жорстоких катувань. Зокрема, на животі залишився шрам від порізів "Слава Росії".

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