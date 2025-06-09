На одному з обміняних бійців виявили сліди катувань

Звільнені з полону українські захисники. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. На одному з обміняних українських захисників виявили сліди жорстоких катувань.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обмін полоненими — на захисниках України жорстокі сліди катувань

У понеділок, 9 червня, відбувся обмін полоненими. До України повернулися поранені й важкопоранені та воїни, молодші 25 років.

На тілі одного з обміняних українських воїнів виявили сліди жорстоких катувань.

На фото — численні шрами, сліди опіків та викарбуваний напис "Слава России".

Сліди катувань на тілі українського захисника, який повернувся з полону 9 червня. Фото: Clash Report

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що це — не просто каліцтво. Це цілеспрямоване знущання, що має ознаки воєнного злочину.

"Фото було оприлюднене міжнародним медіа Clash Report. Це — черговий доказ того, з чим насправді має справу Україна. І чому злочини Росії не мають залишитися безкарними", — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Скриншот повідомлення Центру стратегічних комунікацій/Facebook

Раніше ми інформували, що 9 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Крім того, ми повідомляли, що у Міністерстві оборони України показали відео, як зустрічали українських захисників, які повернулися з російського полону 9 червня.