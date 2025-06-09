Перші емоції звільнених з полону захисників — відео

Звільнені з полону українські захисники. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими в межах домовленостей з РФ, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Президент України Володимир Зеленський показав перші емоції звільнених з полону українських захисників.

Відповідне відео глава держави опублікував у Telegram.

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Обмін полоненими 9 червня — перші емоції захисників

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими в межах домовленостей між українською та російською сторонами.

Додому повернулися поранені й важкопоранені та воїни, молодші 25 років.

За словами очільника Міноборони Рустема Умєрова, це дуже емоційний момент, і водночас — результат злагодженої роботи: президента України, переговорної команди, Сил оборони, дипломатів і міжнародних партнерів.

"Вдома", — саме так Зеленський підписав відео з першими емоціями захисників після повернення з полону на рідну землю.

Раніше ми інформували, що 9 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Також ми повідомляли, що у Міністерстві оборони України показали відео, як зустрічали українських захисників, які повернулися з російського полону 9 червня.