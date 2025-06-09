Первые эмоции освобожденных из плена защитников - видео

Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей с РФ, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Президент Украины Владимир Зеленский показал первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.

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Обмен пленными 9 июня — первые эмоции защитников

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей между украинской и российской сторонами.

Домой вернулись раненые и тяжелораненые и воины, моложе 25 лет.

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, это очень эмоциональный момент, и одновременно — результат слаженной работы: президента Украины, переговорной команды, Сил обороны, дипломатов и международных партнеров.

"Дома", — именно так Зеленский подписал видео с первыми эмоциями защитников после возвращения из плена на родную землю.

Ранее мы информировали, что 9 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Также мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины показали видео, как встречали украинских защитников, которые вернулись из российского плена 9 июня.