Первые эмоции освобожденных из плена защитников - видео

Зеленский показал первые эмоции освобожденных из плена — видео
В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей с РФ, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Президент Украины Владимир Зеленский показал первые эмоции освобожденных из плена украинских защитников.
Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.
Обмен пленными 9 июня — первые эмоции защитников
В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей между украинской и российской сторонами.
Домой вернулись раненые и тяжелораненые и воины, моложе 25 лет.
По словам главы Минобороны Рустема Умерова, это очень эмоциональный момент, и одновременно — результат слаженной работы: президента Украины, переговорной команды, Сил обороны, дипломатов и международных партнеров.
"Дома", — именно так Зеленский подписал видео с первыми эмоциями защитников после возвращения из плена на родную землю.
Ранее мы информировали, что 9 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Также мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины показали видео, как встречали украинских защитников, которые вернулись из российского плена 9 июня.
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