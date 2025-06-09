Обмін полоненими — як зустрічали українських захисників

Звільнені з полону українські захисники. Фото: Зеленський/Telegram

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими в межах домовленостей з РФ, досягнутих у Стамбулі 2 червня. У Міністерстві оборони України показали відео, як зустрічали українських захисників.

Відповідне відео пресслужба Міноборони опублікувала у Telegram.

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Обмін полоненими 9 червня — як зустрічали захисників

У понеділок, 9 червня, відбувся перший етап масштабного обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Додому вже повертаються наші захисники — молоді хлопці віком до 25 років.

За словами очільника Міноборони Рустема Умєрова, це дуже емоційний момент, і водночас — результат злагодженої роботи: президента України, переговорної команди, Сил оборони, дипломатів і міжнародних партнерів.

Звільнені з полону українські захисники. Фото: Зеленський/Telegram

За інформацією міністра, домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених:

важкопоранених;

військових із серйозними захворюваннями;

молодих військовослужбовців до 25 років.

Умєров наголосив, що це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно.

"Також продовжується надзвичайно чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення "на щиті" понад 6000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями.



Ми щодня працюємо над тим, щоб формула "всіх на всіх" стала реальністю. Це наша стратегічна мета. Бо держава має повертати всіх своїх — і живих, і загиблих", — резюмував міністр оборони України.

Раніше ми інформували, що Україна та Росія у понеділок, 9 червня, провели обмін військовополоненими.

Нагадаємо, що напередодні Міноборони України закликало росіян не створювати штучні перепони для реалізації обміну військовополоненими.