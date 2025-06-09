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Україна повернула додому воїнів з російського полону

9 червня 2025 14:55
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна та Росія провели обмін полоненими — хто повернувся додому
Військовий, який повернувся з полону. Фото: Telegram/Zelenskiy
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна та Росія у понеділок, 9 червня, провели обмін військовополоненими. Додому повернулися поранені і важкопоранені та воїни, молодші 25 років.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 9 червня

"Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями", — зазначив президент.

Звільнені українські військові ступають на рідну землю
Воїни обіймаються після повернення в Україну. Фото: Telegram/Zelenskiy
Емоції полонених у перші хвилини повернення додому
Воїни з прапорами під час повернення. Фото: Telegram/Zelenskiy
Молоді захисники, які повернулися додому
Експолонені вийшли з автобусу. Фото: Telegram/Zelenskiy
Поранені, але нескорені: герої, які пройшли через російський полон
Експолонені радіють поверненню. Фото: Telegram/Zelenskiy

За його словами, серед захисників, які повернулися додому — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Зеленський зауважив на складності процесу, оскільки є багато чутливих деталей, перемовини з російською стороною тривають фактично щодня.

Повернення додому військовополонених, які мають поранення
Повернення воїнів з полону. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Повернені з полону військові. Фото: Telegram/Zelenskiy
Сльози радості: емоційний момент повернення з полону
Воїн, який повернувся з неволі РФ. Фото: Telegram/Zelenskiy
Наші вдома: додому повернулися полонені захисники
Експолонений після повернення. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українська сторона розраховує на повну реалізацію домовленостей щодо гуманітарних питань, які були досягнуті під час переговорів у Стамбулі.

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", — додав український лідер.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на вихідних представник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна нібито "перенесла" обмін полоненими. Цю інформацію спростували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також Міністерство оборони України закликало росіян не створювати штучні перепони для реалізації обміну військовополоненими та тілами.

Володимир Зеленський військові полонені війна в Україні обмін полоненими
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