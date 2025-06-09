Украина и Россия провели обмен пленными - кто вернулся домой

Украина вернула домой воинов из российского плена
Украина и Россия в понедельник, 9 июня, провели обмен военнопленными. Домой вернулись раненые и тяжелораненые и воины, моложе 25 лет.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Обмен пленными 9 июня
"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", — отметил президент.
По его словам, среди защитников, которые вернулись домой — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Зеленский отметил сложность процесса, поскольку есть много чувствительных деталей, переговоры с российской стороной продолжаются фактически ежедневно.
Украинская сторона рассчитывает на полную реализацию договоренностей по гуманитарным вопросам, которые были достигнуты во время переговоров в Стамбуле.
"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", — добавил украинский лидер.
Напомним, на выходных представитель российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина якобы "перенесла" обмен пленными. Эту информацию опровергли в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Также Министерство обороны Украины призвало россиян не создавать искусственные преграды для реализации обмена военнопленными и телами.
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