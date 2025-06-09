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Украина вернула домой воинов из российского плена

9 июня 2025 14:55
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина и Россия провели обмен пленными - кто вернулся домой
Военный, который вернулся из плена. Фото: Telegram/Zelenskiy
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина и Россия в понедельник, 9 июня, провели обмен военнопленными. Домой вернулись раненые и тяжелораненые и воины, моложе 25 лет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 9 июня

"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", — отметил президент.

Звільнені українські військові ступають на рідну землю
Воины обнимаются после возвращения в Украину. Фото: Telegram/Zelenskiy
Емоції полонених у перші хвилини повернення додому
Воины с флагами во время возвращения. Фото: Telegram/Zelenskiy
Молоді захисники, які повернулися додому
Экс-пленные вышли из автобуса. Фото: Telegram/Zelenskiy
Поранені, але нескорені: герої, які пройшли через російський полон
Экс-пленные радуются возвращению. Фото: Telegram/Zelenskiy

По его словам, среди защитников, которые вернулись домой — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Зеленский отметил сложность процесса, поскольку есть много чувствительных деталей, переговоры с российской стороной продолжаются фактически ежедневно.

Повернення додому військовополонених, які мають поранення
Возвращение воинов из плена. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Возвращенные из плена военные. Фото: Telegram/Zelenskiy
Сльози радості: емоційний момент повернення з полону
Воин, который вернулся из неволи РФ. Фото: Telegram/Zelenskiy
Наші вдома: додому повернулися полонені захисники
Экс-пленный после возвращения. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинская сторона рассчитывает на полную реализацию договоренностей по гуманитарным вопросам, которые были достигнуты во время переговоров в Стамбуле.

"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", — добавил украинский лидер.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, на выходных представитель российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что Украина якобы "перенесла" обмен пленными. Эту информацию опровергли в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Также Министерство обороны Украины призвало россиян не создавать искусственные преграды для реализации обмена военнопленными и телами.

Владимир Зеленский военные пленные война в Украине обмен пленными
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