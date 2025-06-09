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В МОУ показали, как встречали освобожденных из плена — видео

9 июня 2025 18:03
Евтушенко Алина - редактор
Обмен пленными - как встречали украинских защитников
Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: Зеленский/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей с РФ, достигнутых в Стамбуле 2 июня. В Министерстве обороны Украины показали видео, как встречали украинских защитников.

Соответствующее видео пресс-служба Минобороны опубликовала в Telegram.

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Обмен пленными 9 июня — как встречали защитников

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Домой уже возвращаются наши защитники — молодые ребята в возрасте до 25 лет.

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, это очень эмоциональный момент, и одновременно — результат слаженной работы: президента Украины, переговорной команды, Сил обороны, дипломатов и международных партнеров.

обмін полоненими 9 червня
Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: Зеленский/Telegram

По информации министра, договоренности в Стамбуле предусматривают поэтапный процесс возвращения отдельных категорий военнопленных:

  • тяжелораненых;
  • военных с серьезными заболеваниями;
  • молодых военнослужащих до 25 лет.

Умеров отметил, что это только начало. Процесс будет продолжаться в ближайшие дни. Переговоры продолжаются постоянно.

"Также продолжается чрезвычайно чувствительная и болезненная работа над масштабной репатриацией тел погибших воинов. Речь идет о возвращении "на щите" более 6000 украинских защитников, отдавших жизнь за свободу Украины. Этот процесс так же предусмотрен договоренностями.

Мы ежедневно работаем над тем, чтобы формула "всех на всех" стала реальностью. Это наша стратегическая цель. Потому что государство должно возвращать всех своих — и живых, и погибших", — резюмировал министр обороны Украины.

Ранее мы информировали, что Украина и Россия в понедельник, 9 июня, провели обмен военнопленными.

Напомним, что накануне Минобороны Украины призвало россиян не создавать искусственные преграды для реализации обмена военнопленными.

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