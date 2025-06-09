На одном из обменянных бойцов обнаружили следы пыток

Освобожденные из плена украинские защитники. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. На одном из обменянных украинских защитников обнаружили следы жестоких пыток.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

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Обмен пленными — на защитниках Украины жестокие следы пыток

В понедельник, 9 июня, состоялся обмен пленными. В Украину вернулись раненые и тяжелораненые и воины младше 25 лет.

На теле одного из обменянных украинских воинов обнаружили следы жестоких пыток.

На фото — многочисленные шрамы, следы ожогов и выгравированная надпись "Слава России".

Следы пыток на теле украинского защитника, который вернулся из плена 9 июня. Фото: Clash Report

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что это — не просто увечье. Это целенаправленное издевательство, имеющее признаки военного преступления.

"Фото было обнародовано международным медиа Clash Report. Это — очередное доказательство того, с чем на самом деле имеет дело Украина. И почему преступления России не должны остаться безнаказанными", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Скриншот сообщения Центра стратегических коммуникаций/Facebook

Ранее мы информировали, что 9 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Кроме того, мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины показали видео, как встречали украинских защитников, которые вернулись из российского плена 9 июня.