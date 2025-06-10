Новый обмен пленными - кто вернулся в Украину

Защитники, которые вернулись из плена. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Украина и Россия во вторник, 10 июня, провели еще один обмен военнопленными. Сегодня домой вернулись раненые и больные украинские защитники.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Так, в рамках обмена по договоренностям во время переговоров в Стамбуле в Украину вернулись раненые и больные защитники. Среди них: воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, десантники, ВМС, ТРО и Государственной специальной службы транспорта.

Лубинец уточнил, что большинство воинов попали в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения России — они имеют ранения и болезни. Кроме того, у одного из бойцов сегодня день рождения.

Сейчас на месте находятся сотрудники Офиса Омбудсмена и общаются с освобожденными.

Скриншот поста Лубинца

Напомним, вчера состоялся первый этап возвращения пленных в Украину в рамках договоренностей в Стамбуле.

На теле одного из защитников при осмотре обнаружили следы жестоких пыток. В частности, на животе остался шрам от порезов "Слава России".