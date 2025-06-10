Зеленський ввів санкції проти громадян РФ та компаній на ТОТ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 червня, підписав указ про введення рішення РНБО про санкції проти Росії. Нові обмеження стосуються низки проросійських фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться в Указі Президента №395/2025.

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Нові санкції РНБО

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 червня 2025 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в документі.

Так, згідно з ним набуває дії рішення РНБО щодо санкцій проти низки юридичних осіб:

Федерального державного бюджетного навчального закладу "Міжнародний дитячий центр "Артек";

Загальноросійського громадсько-державного руху дітей і молоді "Рух перших";

Регіонального відділення Загальноросійського громадськодержавного руху дітей і молоді "Рух перших" Херсонської області;

Автономної некомерційної організації "Центр гуманітарних та культурних ініціатив "Рассвєт";

Федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої освіти "Мелітопольський державний університет";

Загальноросійської громадсько-державної просвітницької організації "Російське товариство "Знання";

Регіонального відділення Загальноросійської громадськодержавної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";

Автономної некомерційної організації додаткової професійної освіти "Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";

Всеросійської громадської організації морських піхотинців "Тайфун".

Крім того, обмеження запроваджено проти 48 фізичних осіб.

Скриншот указу

Нагадаємо, після чергової масованої атаки на Україну керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав партнерів ввести нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що в МЗС закликали країни до посилення санкційного тиску на Росію.