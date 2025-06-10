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РФ атакувала Київ та Одесу — Єрмак закликав ввести санкції

10 червня 2025 05:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Єрмак закликав запровадити нові санкції проти РФ після атаки по Києві та Одесі 10 червня
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що настав час підтримати Україну зброєю і запроваджувати проти РФ санкції. Його заява пролунала на тлі масованої атаки РФ по Києву та Одесі, в ніч проти 10 червня.

Відповідний допис керівник ОП опублікував в Telegram.

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"Російські атаки цивільних обʼєктів тривають. Київ, Одеса, будинки, парковка, пологовий. Кадри будуть у всіх медіа знову", — пише Єрмак.

Він підкреслив, що Росія бреше про своє бажання миру і "щодня атакує людей". За словами Єрмака, РФ розуміє виключно удари, і цей факт треба прийняти усім.

"Час запроваджувати санкції. Час підтримати Україну зброєю. Час довести, що демократія має силу. Час всім остаточно прийняти той факт, що Росія розуміє виключно удари, а не раціональні слова. Зламати українців терором не вийде", — резюмував глава ОП.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни запустили дуже велику кількість дронів на Київ. Через це фактично у кожному районі зафіксовано пожежі та пошкодження. Також відомо щонайменше про двох постраждалих.

Також ми писали, що ворог вночі вдарив дронами по Одесі. У зв'язку з цим в місті пошкоджено та зруйновано будинки, а також відомо про загиблого і постраждалих.

санкції проти Росії Київ Одеса Андрій Єрмак військова допомога війна в Україні
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