Ермак призвал ввести новые санкции против РФ после атаки по Киеву и Одессе 10 июня

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пришло время поддержать Украину оружием и вводить против РФ санкции. Его заявление прозвучало на фоне массированной атаки РФ по Киеву и Одессе, в ночь на 10 июня.

Соответствующее сообщение руководитель ОП опубликовал в Telegram.

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"Российские атаки гражданских объектов продолжаются. Киев, Одесса, дома, парковка, роддом. Кадры будут во всех медиа снова", — пишет Ермак.

Он подчеркнул, что Россия врет о своем желании мира и "ежедневно атакует людей". По словам Ермака, РФ понимает исключительно удары, и этот факт надо принять всем.

"Время вводить санкции. Время поддержать Украину оружием. Время доказать, что демократия имеет силу. Время всем окончательно принять тот факт, что Россия понимает исключительно удары, а не рациональные слова. Сломать украинцев террором не получится", — резюмировал глава ОП.

Напомним, что этой ночью россияне запустили очень большое количество дронов на Киев. Из-за этого фактически в каждом районе зафиксированы пожары и повреждения. Также известно как минимум о двух пострадавших.

Также мы писали, что враг ночью ударил дронами по Одессе. В связи с этим в городе повреждены и разрушены дома, а также известно о погибшем и пострадавших.