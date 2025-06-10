Зеленский ввел санкции против граждан РФ и компаний на ВОТ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 июня, подписал указ о введении решения СНБО о санкциях против России. Новые ограничения касаются ряда пророссийских физических и юридических лиц.

Об этом говорится в Указе Президента №395/2025.

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"О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.

Так, согласно ему вступает в силу решение СНБО о санкциях против ряда юридических лиц:

Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек";

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых";

Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;

Автономной некоммерческой организации "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мелитопольский государственный университет";

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание";

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";

Всероссийской общественной организации морских пехотинцев "Тайфун".

Кроме того, ограничения введены против 48 физических лиц.

Скриншот указа

Напомним, после очередной массированной атаки на Украину руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал партнеров ввести новые санкции против России.

Также мы писали, что в МИД призвали страны к усилению санкционного давления на Россию.