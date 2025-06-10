Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский ввел санкции против лагеря Артек и ряда россиян arrow

Зеленский ввел санкции против лагеря Артек и ряда россиян

10 июня 2025 17:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский ввел санкции против граждан РФ и компаний на ВОТ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 июня, подписал указ о введении решения СНБО о санкциях против России. Новые ограничения касаются ряда пророссийских физических и юридических лиц.

Об этом говорится в Указе Президента №395/2025.

Реклама
Читайте также:

Новые санкции СНБО

"О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.

Так, согласно ему вступает в силу решение СНБО о санкциях против ряда юридических лиц:

  • Федерального государственного бюджетного учебного заведения "Международный детский центр "Артек";
  • Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых";
  • Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
  • Автономной некоммерческой организации "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
  • Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Мелитопольский государственный университет";
  • Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание";
  • Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
  • Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
  • Всероссийской общественной организации морских пехотинцев "Тайфун".

Кроме того, ограничения введены против 48 физических лиц.

null
Скриншот указа

Напомним, после очередной массированной атаки на Украину руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал партнеров ввести новые санкции против России.

Также мы писали, что в МИД призвали страны к усилению санкционного давления на Россию.

Владимир Зеленский санкции против России СНБО Крым россияне война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации