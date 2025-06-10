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Єрмак обговорив з главою МЗС Литви санкції проти РФ — що відомо

10 червня 2025 04:37
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Єрмак провів зустріч з главою МЗС Литви — обговорили посилення санкцій проти Росії
Андрій Єрмак проводить зустріч у Києві з литовською делегацією. Фото: president.gov.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 9 червня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Сторони обговорили військову підтримку та посилення санкцій проти Росії. 

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

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"Андрій Єрмак подякував Литві за оборонну допомогу Україні. Саме продовження військової підтримки з боку партнерів було однією з ключових тем обговорення. Окрема детальна увага — посиленню санкцій проти Росії", — йдеться у повідомленні.

Єрмак відзначив послідовну підтримку санкційної політики з боку Литви та наголосив, що важливо, щоб 18-й пакет ЄС містив санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, а також вторинні обмеження. За його словами, санкції будуть особливо ефективними, якщо буде узгодження зі США, Норвегією, Канадою, Великою Британією та Японією.

Також глава ОП поінформував очільника МЗС Литви про зустрічі, які відбулися під час візиту української делегації до Вашингтона, і акцентував, що підтримка України з боку США зберігається на високому рівні.

"Крім того, Андрій Єрмак і Кястутіс Будріс обговорили євроінтеграцію України та відкриття переговорних кластерів. Очільник Офісу глави держави подякував Литві за позицію щодо пришвидшення вступу України до ЄС", — додали на сайті президента.

Нагадаємо, що під час візиту до Вашингтона, Єрмак запропонував США спосіб пришвидшити мир в Україні.

Також після візиту глава Офісу президента опублікував допис, у якому підбив підсумки зустрічей. Детально ознайомитися з результатами — можна за цим посиланням.

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