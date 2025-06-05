Єрмак розповів подробиці зустрічі у Вашингитоні з партнерами

Керівник Офіс Президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, поділився подробицями результату візиту у Вашингтоні в складі української делегації під головуванням першої віцепрем’єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко. Посадовець розповів, як провів серію ключових переговорів, спрямованих на зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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У межах зустрічі із заступником Державного секретаря США Крістофером Ландау Єрмак детально окреслив актуальну ситуацію на фронті та підкреслив критичну потребу в посиленні систем протиповітряної оборони. Він акцентував, що Росія не демонструє щирих намірів щодо миру — натомість затягує переговори та блокує будь-які конструктивні ініціативи.

Особливу увагу під час переговорів було приділено питанню незаконно вивезених українських дітей. Єрмак повідомив, що українська сторона передала росіянам списки сотень депортованих дітей і наразі очікує відповіді. У цьому контексті він висловив сподівання, що підтримка США стане каталізатором для зрушення справи з мертвої точки.

Спільно з Юлією Свириденко він також провів зустрічі з американськими конгресменами Марсі Каптур, Майком Квіглі, Браяном Фіцпатріком, Джо Вілсоном та Браяном Мастом.

"Наша ключова теза: Україна бореться не лише за себе — ми захищаємо основи вільного світу. І саме зараз критично важливо зберегти американську підтримку", — заявив Єрмак.

Юлія Свириденко, Крістофер Ландау, Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник ОП також мав окремі зустрічі з Кітом Келлогом, спеціальним представником президента США з питань України, та Стівом Віткоффом, який курує напрям Близького Сходу. Єрмак чітко наголосив: мир можливий лише тоді, коли Росія припинить вогонь і повністю виведе війська з території України і потрібен санкційний, економічний і дипломатичний тиск на неї.

У коментарі українським журналістам у посольстві України у Вашингтоні Єрмак підкреслив: Київ робить усе можливе для досягнення справедливого і тривалого миру. Він подякував президентові США, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за рішучу підтримку й солідарність.

"Україна не відступить. І ми не втомимося повторювати: ми переможемо, бо боремося за правду", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, у медіа з'явилась інформація, що США нібито проти передачі ППО для України.

Раніше Єрмак закликав США та союзників пришвидшити мир в Україні.