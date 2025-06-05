Ермак рассказал подробности встречи в Вашингитоне с партнерами

Руководитель Офис Президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, поделился подробностями результата визита в Вашингтон в составе украинской делегации под председательством первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко. Чиновник рассказал, как провел серию ключевых переговоров, направленных на укрепление стратегического партнерства между Украиной и США.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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В рамках встречи с заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау Ермак подробно очертил актуальную ситуацию на фронте и подчеркнул критическую потребность в усилении систем противовоздушной обороны. Он акцентировал, что Россия не демонстрирует искренних намерений относительно мира — вместо этого затягивает переговоры и блокирует любые конструктивные инициативы.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросу незаконно вывезенных украинских детей. Ермак сообщил, что украинская сторона передала россиянам списки сотен депортированных детей и сейчас ожидает ответа. В этом контексте он выразил надежду, что поддержка США станет катализатором для сдвига дела с мертвой точки.

Совместно с Юлией Свириденко он также провел встречи с американскими конгрессменами Марси Каптур, Майком Квигли, Брайаном Фицпатриком, Джо Уилсоном и Брайаном Мастом.

"Наш ключевой тезис: Украина борется не только за себя — мы защищаем основы свободного мира. И именно сейчас критически важно сохранить американскую поддержку", — заявил Ермак.

Юлия Свириденко, Кристофер Ландау, Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель ОП также имел отдельные встречи с Китом Келлогом, специальным представителем президента США по вопросам Украины, и Стивом Уиткоффом, который курирует направление Ближнего Востока. Ермак четко подчеркнул: мир возможен только тогда, когда Россия прекратит огонь и полностью выведет войска с территории Украины и нужно санкционное, экономическое и дипломатическое давление на нее.

В комментарии украинским журналистам в посольстве Украины в Вашингтоне Ермак подчеркнул: Киев делает все возможное для достижения справедливого и прочного мира. Он поблагодарил президента США, обе партии Конгресса и весь американский народ за решительную поддержку и солидарность.

"Украина не отступит. И мы не устанем повторять: мы победим, потому что боремся за правду", — заявил Ермак.

Напомним, в медиа появилась информация, что США якобы против передачи ПВО для Украины.

Ранее Ермак призвал США и союзников ускорить мир в Украине.