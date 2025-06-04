Єрмак підвів підсумки візиту у США - що відомо

Єрмак на виступі у Вашингтоні. Фото: Telegram Андрія Єрмака

У четвер, 4 червня, голова Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із американськими партнерами у Вашингтоні. Він звернувся до сенаторів США з потужним посланням про незламність України та рішучість захищати свою землю. Він наголосив, що Україна завжди дотримується свого слова і відповідає на кожен удар, адекватно і без вагань.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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Глава Офісу Президента нагадав, що колись Україна віддала Росії стратегічні бомбардувальники в обмін на мир і гарантії безпеки, але Росія зрадила цю довіру, використавши зброю проти мирних українців. Відплата не забарилася — частина російської стратегічної авіації була знищена.

"Ми не починали цю війну, але ми маємо її завершити", — сказав Єрмак.

Він підкреслив, що справедливий мир можливий лише тоді, коли зброя замовкне. Україна пішла на 30-денне припинення вогню без жодних умов, однак Росія відмовилася, що чітко свідчить про справжні наміри Москви.

За словами Єрмака, заяви Путіна, Медведєва і Мединського — це не про мир, а про погрози і підготовку до нових атак. Україна тримається, вчиться і з потрібною підтримкою може переламати хід війни.

Окремо він подякував США за постачання зброї — "Джавелінів", Patriot, Himars — та за санкції, які допомагають стримувати агресора. Єрмак закликав світ до справедливості: "якщо Росію не зупинити зараз, інші диктатори зроблять свої висновки, а якщо зупинити — союзники стануть сильнішими, і світ стане безпечнішим".

Особливу увагу він звернув на необхідність повністю перекрити Росії доступ до ресурсів, які вона використовує для ведення війни, а також посилити санкції, що знищать усі обхідні шляхи. Майбутній двопартійний законопроєкт у США стане потужним кроком у цьому напрямку.

"Москва повинна заплатити за те, що зруйнувала", — наголосив Андрій Єрмак, зазначивши, що заморожені активи Росії на суму 300 мільярдів доларів мають стати джерелом для відновлення України.

Він також підтримав посилення енергетичних обмежень проти Росії — без танкерів, страхування і лазівок для обходу санкцій.

Нагадаємо, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Вашингтоні переговори з державним секретарем США та виконувачем обов’язків радника з національної безпеки Марко Рубіо. Під час зустрічі було детально обговорено актуальний стан бойових дій на фронті та підкреслено критичну важливість посилення допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що 3 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак відвідав Вашингтон, де провів зустріч із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.