Ермак подвел итоги визита в США - что известно

Ермак на выступлении в Вашингтоне. Фото: Telegram Андрея Ермака

В четверг, 4 июня, глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с американскими партнерами в Вашингтоне. Он обратился к сенаторам США с мощным посланием о несокрушимости Украины и решимости защищать свою землю. Он отметил, что Украина всегда держит свое слово и отвечает на каждый удар, адекватно и без колебаний.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Ермака. Фото: скриншот

Ермак подвел итоги визита в США

Глава Офиса Президента напомнил, что когда-то Украина отдала России стратегические бомбардировщики в обмен на мир и гарантии безопасности, но Россия предала это доверие, использовав оружие против мирных украинцев. Возмездие не заставило себя ждать — часть российской стратегической авиации была уничтожена.

"Мы не начинали эту войну, но мы должны ее завершить", — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что справедливый мир возможен только тогда, когда оружие замолчит. Украина пошла на 30-дневное прекращение огня без всяких условий, однако Россия отказалась, что четко свидетельствует об истинных намерениях Москвы.

По словам Ермака, заявления Путина, Медведева и Мединского — это не о мире, а об угрозах и подготовке к новым атакам. Украина держится, учится и с нужной поддержкой может переломить ход войны.

Отдельно он поблагодарил США за поставки оружия — "Джавелинов", Patriot, Himars — и за санкции, которые помогают сдерживать агрессора. Ермак призвал мир к справедливости: "если Россию не остановить сейчас, другие диктаторы сделают свои выводы, а если остановить — союзники станут сильнее, и мир станет безопаснее".

Особое внимание он обратил на необходимость полностью перекрыть России доступ к ресурсам, которые она использует для ведения войны, а также усилить санкции, которые уничтожат все обходные пути. Будущий двухпартийный законопроект в США станет мощным шагом в этом направлении.

"Москва должна заплатить за то, что разрушила", — отметил Андрей Ермак, отметив, что замороженные активы России на сумму 300 миллиардов долларов должны стать источником для восстановления Украины.

Он также поддержал усиление энергетических ограничений против России — без танкеров, страхования и лазеек для обхода санкций.

Напомним, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне переговоры с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Во время встречи было подробно обсуждено актуальное состояние боевых действий на фронте и подчеркнута критическая важность усиления помощи Украине в сфере противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что 3 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, где провел встречу со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.