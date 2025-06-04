Зустріч Єрмака з Рубіо у Вашингтоні — деталі переговорів

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у Вашингтоні з державним секретарем США та виконувачем обов’язків радника з національної безпеки Марко Рубіо. Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та нагальну потребу посилити підтримку України в сфері протиповітряної оборони.

Деталями зустрічі керівник ОП поділився в Telegram у середу, 4 червня.

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Зустріч Єрмака з Рубіо

Єрмак зазначив, що обговорив з Рубіо останні переговори у Стамбулі, зокрема перемовини щодо можливого припинення вогню, обміну полоненими та повернення всіх українських заручників і незаконно вивезених до Росії дітей.

"Україна зробила все можливе для досягнення миру, ми згодні на припинення вогню, але росія відмовляється. Саме тому потрібні додаткові санкційні заходи", — наголосив керівник ОП.

Голова Офісу президента додав, що домовився з Рубіо продовжити тісну координацію подальших кроків у сфері безпеки та дипломатії для зміцнення міжнародного тиску на Росію і підтримки України.

Єрмак зустрівся з Рубіо. Фото: ОП

Нагадаємо, 3 червня керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув у Вашингтон, де зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.