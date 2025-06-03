Зустріч Єрмака та Келлога 3 червня - що відомо

Єрмак та Келлог. Фото: Telegram Андрія Єрмака

У вівторок, 3 червня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прибув у Вашингтон разом з командою. Там він зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Єрмака. Фото: скриншот

Про що говорили Єрмак та Келлог

За словами Єрмака, вони обговорили поточну ситуацію на фронті, підсумки зустрічей у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії, питання оборонної підтримки України, а також викрадення українських дітей окупантами.

Українська делегація зустрілась із американцями. Фото: Telegram Андрія Єрмака

"Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь — важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес", — додав керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що "Росія робить усе можливе, щоб не зупинити вогонь", і додав, що "цьому потрібно покласти край силовими методами, адже Україна зробила все для припинення війни".

"Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал", — додав очільник Офісу Президента.

Єрмак та Келлог. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Єрмак терміново вирушив до США.

Раніше Андрій Єрмак пояснив, для чого українська делегація прибула до Вашингтона.