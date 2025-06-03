Зустріч Єрмака та Келлога 3 червня - що відомо

Єрмак у США зустрівся з Келлогом — що обговорили
У вівторок, 3 червня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прибув у Вашингтон разом з командою. Там він зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
Про це Єрмак повідомив у Telegram.
Про що говорили Єрмак та Келлог
За словами Єрмака, вони обговорили поточну ситуацію на фронті, підсумки зустрічей у Стамбулі, необхідність посилення санкцій проти Росії, питання оборонної підтримки України, а також викрадення українських дітей окупантами.
"Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь — важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес", — додав керівник ОП.
Єрмак підкреслив, що "Росія робить усе можливе, щоб не зупинити вогонь", і додав, що "цьому потрібно покласти край силовими методами, адже Україна зробила все для припинення війни".
"Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал", — додав очільник Офісу Президента.
Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Єрмак терміново вирушив до США.
Раніше Андрій Єрмак пояснив, для чого українська делегація прибула до Вашингтона.
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