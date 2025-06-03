Встреча Ермака и Келлога 3 июня - что известно

Ермак и Келлог. Фото: Telegram Андрея Ермака

Во вторник, 3 июня, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прибыл в Вашингтон вместе с командой. Там он встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

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О чем говорили Ермак и Келлог

По словам Ермака, они обсудили текущую ситуацию на фронте, итоги встреч в Стамбуле, необходимость усиления санкций против России, вопросы оборонной поддержки Украины, а также похищение украинских детей оккупантами.

Украинская делегация встретилась с американцами, фото: Telegram Андрея Ермака

"Мы передали России списки, ждем ответа — важно вернуть их домой. Это важный вопрос, и мы ценим, что США включены в процесс", — добавил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что "Россия делает все возможное, чтобы не остановить огонь", и добавил, что "этому нужно положить конец силовыми методами, ведь Украина сделала все для прекращения войны".

"Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал", — добавил глава Офиса Президента.

Ермак и Келлог. Фото: Telegram Андрея Ермака

Напомним, что в СМИ появилась информация, что Андрей Ермак срочно отправился в США.

Ранее Андрей Ермак объяснил, для чего украинская делегация прибыла в Вашингтон.