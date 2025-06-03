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Українська делегація прибула до США — Єрмак назвав причину

3 червня 2025 11:43
Анастасія Постоєнко - Редактор
Делегація України в США — Єрмак назвав питання для обговорення
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про початок візиту української делегації до США, яку очолює перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. Разом із нею до Вашингтона прибули представники Міністерства оборони та Офісу президента.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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Для чого українська делегація прибула до Вашингтона

За словами Єрмака, на порядку денному — питання оборонної підтримки, поточна ситуація на фронті, а також подальше посилення санкцій проти РФ, зокрема підтримка законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, що передбачає нові обмеження для російської економіки.

Окремо делегація планує обговорити реалізацію Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови України, підписаної раніше. Також серед ключових тем — повернення депортованих Росією українських дітей, протидія російській пропаганді у релігійній сфері та підтримка цього напряму з боку міжнародних партнерів.

У рамках візиту заплановано низку зустрічей із представниками обох американських партій, які підтримують Україну, а також із командою президента США Дональда Трампа.

Також українська сторона надасть американським партнерам оновлену інформацію про результати переговорів у Стамбулі та наголосить на затягуванні Росією діалогу щодо припинення вогню, що, за словами Єрмака, використовується Москвою як інструмент для продовження війни.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Єрмак терміново вирушив до США. 

Також президент Володимир Зеленський підтримав ідею турецького президента щодо чотиристоронніх переговорів. 

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