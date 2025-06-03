Делегация Украины в США — Ермак назвал вопросы для обсуждения

Украинская делегация прибыла в США — Ермак назвал причину
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о начале визита украинской делегации в США, которую возглавляет первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Вместе с ней в Вашингтон прибыли представители Министерства обороны и Офиса президента.
Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.
Для чего украинская делегация прибыла в Вашингтон
По словам Ермака, на повестке дня — вопросы оборонной поддержки, текущая ситуация на фронте, а также дальнейшее усиление санкций против РФ, в частности поддержка законопроекта сенатора Линдси Грэма, который предусматривает новые ограничения для российской экономики.
Отдельно делегация планирует обсудить реализацию Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины, подписанного ранее. Также среди ключевых тем - возвращение депортированных Россией украинских детей, противодействие российской пропаганде в религиозной сфере и поддержка этого направления со стороны международных партнеров.
В рамках визита запланирован ряд встреч с представителями обеих американских партий, которые поддерживают Украину, а также с командой президента США Дональда Трампа.
Также украинская сторона предоставит американским партнерам обновленную информацию о результатах переговоров в Стамбуле и отметит затягивание Россией диалога о прекращении огня, что, по словам Ермака, используется Москвой как инструмент для продолжения войны.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Андрей Ермак срочно отправился в США.
Также президент Владимир Зеленский поддержал идею турецкого преиздента относительно четырехсторонних переговоров.
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