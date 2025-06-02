Ердоган пропонує провести наступну зустріч у Туреччині - відповідь Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо проведення зустрічі в чотиристоронньому форматі. Йдеться про можливі переговори за участю лідерів України, Росії, США та Туреччини, які можуть відбутися на турецькій території.

Про це повідомив український лідер під час спілкування із журналістами у понеділок, 2 червня.

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Водночас Зеленський висловив сумніви щодо результативності такого саміту. За його словами, він не очікує, що навіть у разі проведення цієї зустрічі вдасться досягти припинення вогню.

"Але в мене враження, що припинення вогню від цієї зустрічі не буде", — заявив глава держави.

Крім того, президент зазначив, що станом на зараз він не ознайомлений із запропонованим Росією меморандумом щодо мирного врегулювання.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив із важливою заявою за підсумками засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося у Президентському комплексі. Особливу увагу він приділив зустрічі російсько-українських делегацій у Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Хакана Фідана.

Ердоган висловив сподівання, що лідери Росії та України — Володимир Путін та Володимир Зеленський — зможуть зустрітися особисто у Стамбулі чи Анкарі, а також запропонував запросити для участі у цій зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 червня, під час переговорів у Стамбулі Росія передала українській стороні проєкт мирного меморандуму, у якому виклала свої вимоги щодо припинення воєнних дій та укладення мирної угоди. Водночас основні положення позиції РФ залишилися незмінними.

За підсумками переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що російська сторона відкинула як пропозицію про припинення бойових дій, так і ідею проведення прямої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.