Эрдоган предлагает провести следующую встречу в Турции - ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи в четырехстороннем формате. Речь идет о возможных переговорах с участием лидеров Украины, России, США и Турции, которые могут состояться на турецкой территории.

Об этом сообщил украинский лидер во время общения с журналистами в понедельник, 2 июня.

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В то же время Зеленский выразил сомнение относительно результативности такого саммита. По его словам, он не ожидает, что даже в случае проведения этой встречи удастся достичь прекращения огня.

"Но у меня впечатление, что прекращения огня от этой встречи не будет", — заявил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что по состоянию на сейчас он не ознакомлен с предложенным Россией меморандумом по мирному урегулированию.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с важным заявлением по итогам заседания Кабинета министров, которое состоялось в Президентском комплексе. Особое внимание он уделил встрече российско-украинских делегаций в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Хакана Фидана.

Эрдоган выразил надежду, что лидеры России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогут встретиться лично в Стамбуле или Анкаре, а также предложил пригласить для участия в этой встрече бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним, что в понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле Россия передала украинской стороне проект мирного меморандума, в котором изложила свои требования о прекращении военных действий и заключении мирного соглашения. При этом основные положения позиции РФ остались неизменными.

По итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что российская сторона отвергла как предложение о прекращении боевых действий, так и идею проведения прямой встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.