Які умови миру Росії - підсумки переговорів у Стамбулі

Голова делегації РФ на переговорах Володимир Мединський. Фото: Reuters

У понеділок, 2 червня, під час переговорів у Стамбулі Російська Федерація передала Україні проєкт мирного "меморандуму", де виклала свої умови щодо припинення бойових дій і укладення мирної угоди. Сутність позиції РФ залишилася незмінною.

Про це повідомляє видання Axios.

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За словами українського посадовця, якому вдалося поспілкуватися з виданням, позиція Росії, викладена у мирному "меморандумі", залишається "незмінною" і містить вимоги щодо виведення українських військ із територій, на які претендує держава-агресор.

За словами українських чиновників, росіяни також запропонували повернути 10 дітей, вивезених з України до РФ, до 10 липня.

Також зазначаться, що це лише невелика частина від кількості українських дітей, яких викрала Росія.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час перемовин у Стамбулі українська делегація офіційно передала Росії перелік незаконно вивезених дітей, яких слід негайно повернути. Це питання є ключовим елементом на шляху до досягнення справедливого та сталого миру.

Крім того, за результатами переговорів міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що російська сторона відмовилася як від припинення бойових дій, так і від проведення прямої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.