Какие условия мира России - итоги переговоров в Стамбуле

Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский. Фото: Reuters

В понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле Российская Федерация передала Украине проект мирного "меморандума", где изложила свои условия по прекращению боевых действий и заключению мирного соглашения. Сущность позиции РФ осталась неизменной.

Об этом сообщает издание Axios.

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По словам украинского чиновника, которому удалось пообщаться с изданием, позиция России, изложенная в мирном "меморандуме", остается "неизменной" и содержит требования по выводу украинских войск с территорий, на которые претендует государство-агрессор.

По словам украинских чиновников, россияне также предложили вернуть 10 детей, вывезенных из Украины в РФ, до 10 июля.

Также отмечаются, что это лишь небольшая часть от количества украинских детей, которых похитила Россия.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация официально передала России перечень незаконно вывезенных детей, которых следует немедленно вернуть. Этот вопрос является ключевым элементом на пути к достижению справедливого и устойчивого мира.

Кроме того, по результатам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что российская сторона отказалась как от прекращения боевых действий, так и от проведения прямой встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.