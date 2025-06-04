Встреча Ермака с Рубио в Вашингтоне - детали переговоров

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио. Стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и насущную необходимость усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

Деталями встречи руководитель ОП поделился в Telegram в среду, 4 июня.

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Встреча Ермака с Рубио

Ермак отметил, что обсудил с Рубио последние переговоры в Стамбуле, в частности переговоры о возможном прекращении огня, обмене пленными и возвращении всех украинских заложников и незаконно вывезенных в Россию детей.

"Украина сделала все возможное для достижения мира, мы согласны на прекращение огня, но Россия отказывается. Именно поэтому нужны дополнительные санкционные меры", — подчеркнул руководитель ОП.

Глава Офиса президента добавил, что договорился с Рубио продолжить тесную координацию дальнейших шагов в сфере безопасности и дипломатии для укрепления международного давления на Россию и поддержки Украины.

Ермак встретился с Рубио. Фото: ОП

Напомним, 3 июня руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, где встретился со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.