Європейські сили в Україні — США відмовляються надати ППО

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

США відмовляються надати засоби ППО для підтримки "сил забезпечення безпеки" в Україні. Йдеться про європейські сили, які Велика Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

США відмовляються дати ППО європейським військам в Україні

За даними видання, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер наполягав на тому, що гарантії США є необхідними для утримання Росії від порушення будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню. Однак європейські лідери під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони домагалися для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".

Небажання США надати підтримку, яку шукають європейські партнери, підкреслює, як західні союзники розходяться в думках про те, як боротися з агресією РФ в Україні. Європейські чиновники заявили, що для стримування Росії потрібні гарантії США, а також стильні українські сили, які будуть підтримуватися навчанням і військами союзників.

Незважаючи на знижені очікування, Британія і Франція, як і раніше, сподіваються, що США продовжать надавати розвіддані, а також здійснювати спостереження за кордоном між Україною і Росією.

Деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть метою Росії в Україні. Однак вважають, що він навряд чи дасть таку гарантію письмово, повідомило одне з джерел.

Ба більше, європейські уряди скоригували свою оцінку того, що потрібно для стримування Росії. Тепер вони вважають, що достатнім буде поєднання українських сил, підготовки союзників, європейських військ і літаків, розміщених на східному фланзі НАТО, а також патрулів у Чорному морі.

Bloomberg пише, що об'єднані сили, які допоможуть забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя і суходолу України за рахунок розміщення європейських військ далеко від кордону — у критично важливих портах та інфраструктурі, а також за рахунок продовження поставок військової техніки — залежать від мирного врегулювання. При цьому, європейські чиновники вважають, що мирне врегулювання стає дедалі менш імовірним.

Також джерела повідомили, що Британія і Франція завершили розробку плану розміщення сил і порядку їхніх дій, однак відклали його реалізацію до відновлення переговорів про припинення вогню.

Нагадаємо, днями Bloomberg писало, що НАТО закликало держави-члени до Європи суттєво наростити кількість наземних сил ППО на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Причому йдеться про п'ятикратне збільшення.

Також ми повідомляли, що Трамп днями заявив, що США нарощують запаси озброєння рекордними темпами.