США пополняют арсенал оружия рекордными темпами - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Соединенные Штаты Америки (США) наращивают запасы вооружений невиданными ранее темпами. Было бы хорошо, если бы это оружие не пришлось использовать.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social во вторник, 3 июня.

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США наращивают запасы оружия

Трамп отметил, что имел консультации с военным руководством страны. Армейцы его заверили, что США накапливают запасы оружия быстрыми темпами.

"Только что провел замечательный разговор с нашими военными лидерами. Это самая сильная армия, которую мы когда-либо имели, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такой скоростью, которой никогда раньше не видела наша страна", — говорится в сообщении.

В то же время американский президент подчеркнул, что надеется - США никогда не придется применять накопленный арсенал.

Ранее вооруженные силы США провели очередной плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Также мы писали, что недавно Военно-Воздушные силы Соединенных Штатов Америки передали Украине списанные истребители F-16.