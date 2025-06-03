США пополняют арсенал оружия рекордными темпами - Трамп

Трамп заявил, что США пополняют арсенал оружия рекордными темпами
Соединенные Штаты Америки (США) наращивают запасы вооружений невиданными ранее темпами. Было бы хорошо, если бы это оружие не пришлось использовать.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social во вторник, 3 июня.
США наращивают запасы оружия
Трамп отметил, что имел консультации с военным руководством страны. Армейцы его заверили, что США накапливают запасы оружия быстрыми темпами.
"Только что провел замечательный разговор с нашими военными лидерами. Это самая сильная армия, которую мы когда-либо имели, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такой скоростью, которой никогда раньше не видела наша страна", — говорится в сообщении.
В то же время американский президент подчеркнул, что надеется - США никогда не придется применять накопленный арсенал.
Ранее вооруженные силы США провели очередной плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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