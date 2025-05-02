США передали Україні F-16 на запчастини — що відомо

Український грузовий літак у США. Фото: x.com/LauraLoomer

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки передали Україні списані винищувачі F-16. Метою є забезпечення деталями літаків, які передали партнери з Європи.

Про це повідомляє The War Zone.

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Представник ВПС заявив, що Штати підтримали обслуговування F-16, переданих Україні європейськими партнерами. Вони надали списані й повністю непридатні до польотів літаки як джерело запчастин.

Літак F-16 для забезпечення України деталями. Фото: x.com/LauraLoomer

Винищувачі без основних елементів були завантажені на транспортний літак Ан-124 з бортовим номером UR-82027, який 26 квітня вилетів із міжнародного аеропорту Тусон (Аризона) до польського аеропорту Жешув-Ясьонка, що є важливим логістичним центром для доставки західної допомоги Україні.

Український літак. Фото: x.com/LauraLoomer

За даними видання, корпуси надійшли з так званого "авіаційного кладовища" — 309-ї групи технічного обслуговування та відновлення авіації, яка розташована на авіабазі Девіс-Монтен.

Нагадаємо, президент Авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан зазначив, що Україна отримала F-16 1980-х років, а замість запчастин надають лише донорські літаки.

Раніше командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що F-16 в Україні вже перехоплювали російські ракети та брали участь у контрнаступальних операціях.