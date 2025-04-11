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Президент асоціації пілотів назвав основну проблему F-16

11 квітня 2025 18:26
Євгенія Брюховецька - редактор
Україні надають застарілі F-16 та не постачають запчастин — Хазан
Президент асоціації пілотів Геннадій Хазан. Фото: Facebook/Геннадій Хазан
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан розповів, що Україні передали літаки F-16 80-х років минулого століття. Водночас до цих винищувачів не постачають запасні частини, а лише надають літаки-донори для ремонту.

Про це Хазан сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 квітня.

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За словами Хазан, американські партнери не постачають запасних частин, розхідників для літаків F-16 в необхідних кількостях, і ми вимушені займатися так званим "авіаційним канібалізмом".

"Вони дають нелітаючі F-16, аби ми їх розібрали на компоненти і мали запасні частини для решти літаків, які використовуємо в ЗСУ", — сказав він.

Водночас експерт зауважив, що ці літаки показують гарні результати, але ті одиниці, які отримала Україна, рівня кінця 80-х років минулого століття.

Нагадаємо, командувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі анонсував нові постачання літаків F-16 в Україну.

А Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня повідомив про нові передані винищувачі F-16 від партнерів.

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