Український пілот F-16 заявив, які цілі РФ вражає українська авіація

Український пілот винищувача F-16. Фото: Скриншот

Військово-повітряні сили України оприлюднили перше інтерв'ю з українським пілотом винищувача F-16. У розмові він розповів про бойові завдання, тактику застосування та колег, які успішно опанували західну техніку.

Інтерв'ю з пілотом опубліковано на каналі Повітряних Сил України.

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Які цілі найчастіше атакують українські F-16

За словами пілота, ім'я та зовнішність якого приховується зі зрозумілих причин, найчастіше він та його колеги виконують завдання зі знищення ворожих пунктів радіоелектронного зв'язку та радіоелектронної розвідки.

"Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконце", — шуткує військовий.

Проте українські пілоти, в тому числі на F-16, допомогають прикривати й українське небо від російських атак, а також тісно підпрацьовують з підрозділами безпілотників, які атакують важливі цілі в тилу ворога.

"Якщо брати по реальній бойовій роботі, то майже кожен день виконуємо і не один, і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення на території Російської Федерації, на території тимчасово окуповані росіянами", — каже пілот.

Також вони прикривають бойових побратимів на інших літаках: МіГ та СУ. А нині прийшло непогане підсилення у вигляді французьких літаків.

Як реагують росіяни на F-16

Пілот зазначає, що пілоти окупантів побоюються українських F-16, адже добре розуміють перевагу західної техніки. Росіяни намагаються діяти обережно, але на деяких напрямках сходяться дуже близько з українськими пілотами.

"У нас дещо інше озброєння, якісніше озброєння. Росіяни це також розуміють. Вони знають приблизні наші технічні характеристики нашого озброєння. Вони знають, де їм підійти, де їм відійти. Так же само і ми використовуємо ці всі прогалини", — сказав пілот.

Пілот підкреслив високий рівень професіоналізму та згуртованості свого колективу, який складається не тільки з пілотів, але й техніків, розвідників та оперативних плановиків. Він зазначив, що їхній підрозділ є одним з найкраще захищених в Україні.

Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як українські пілоти показали результати зі збиття ракет на винищувачах F-16.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ППО збила понад сто балістичних ракет.