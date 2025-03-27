Украинский пилот F-16 заявил, какие цели РФ поражает украинская авиация

Украинский пилот истребителя F-16. Фото: Скриншот

Военно-воздушные силы Украины обнародовали первое интервью с украинским пилотом истребителя F-16. В разговоре он рассказал о боевых задачах, тактике применения и коллегах, которые успешно освоили западную технику.

Интервью с пилотом опубликовано на канале Воздушных Сил Украины.

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По словам пилота, имя и внешность которого скрывается по понятным причинам, чаще всего он и его коллеги выполняют задачи по уничтожению вражеских пунктов радиоэлектронной связи и радиоэлектронной разведки.

"Если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко", — шутит военный.

Однако украинские пилоты, в том числе на F-16, помогают прикрывать и украинское небо от российских атак, а также тесно подрабатывают с подразделениями беспилотников, которые атакуют важные цели в тылу врага.

"Если брать по реальной боевой работе, то почти каждый день выполняем и не один, и не два полета на поражение противника за линией боевого соприкосновения на территории Российской Федерации, на территории временно оккупированные россиянами", — говорит пилот.

Также они прикрывают боевых побратимов на других самолетах: МиГ и СУ. А сейчас пришло неплохое усиление в виде французских самолетов.

Как реагируют россияне на F-16

Пилот отмечает, что пилоты оккупантов опасаются украинских F-16, ведь хорошо понимают преимущество западной техники. Россияне стараются действовать осторожно, но на некоторых направлениях сходятся очень близко с украинскими пилотами.

"У нас несколько иное вооружение, более качественное вооружение. Россияне это также понимают. Они знают приблизительные наши технические характеристики нашего вооружения. Они знают, где им подойти, где им отойти. Так же само и мы используем эти все пробелы", — сказал пилот.

Пилот подчеркнул высокий уровень профессионализма и сплоченности своего коллектива, который состоит не только из пилотов, но и техников, разведчиков и оперативных плановиков. Он отметил, что их подразделение является одним из самых защищенных в Украине.

Ранее начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как украинские пилоты показали результаты по сбиванию ракет на истребителях F-16.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения ПВО сбила более ста баллистических ракет.