Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський зробив заяву про нові F-16 для України — що відомо arrow

Зеленський зробив заяву про нові F-16 для України — що відомо

19 березня 2025 23:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Зеленський заявив, що росіяни не збивали українські F-16, а Україна отримала нові літаки
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час спілкування з журналістами з приводу розмови Трампа та Путіна президент України Володимир Зеленський зробив декілька заяв. Одна з них стосувалась винищувачів F-16. 

Спілкування журналістів з президентом передає телемарафон "Єдині Новини". 

Читайте також:

Що заявив Зеленський про F-16

За словами українського президента, ворог бреше про збиті українські F-16 у Сумській області. Вже є інформація, що Україна отримала додаткові літаки F-16 від західних партнерів.

"Росіяни набрехали, що збили F-16 на Сумщині — це неправда. А от кілька нових  F-16 прилетіли в Україну", — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський винищувач війна в Україні F-16 заява
Реклама
Реклама
Реклама