Зеленський заявив, що росіяни не збивали українські F-16, а Україна отримала нові літаки

Зеленський зробив заяву про нові F-16 для України — що відомо
Під час спілкування з журналістами з приводу розмови Трампа та Путіна президент України Володимир Зеленський зробив декілька заяв. Одна з них стосувалась винищувачів F-16.
Спілкування журналістів з президентом передає телемарафон "Єдині Новини".
Що заявив Зеленський про F-16
За словами українського президента, ворог бреше про збиті українські F-16 у Сумській області. Вже є інформація, що Україна отримала додаткові літаки F-16 від західних партнерів.
"Росіяни набрехали, що збили F-16 на Сумщині — це неправда. А от кілька нових F-16 прилетіли в Україну", — сказав Володимир Зеленський.
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