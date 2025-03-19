Зеленський заявив, що росіяни не збивали українські F-16, а Україна отримала нові літаки

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Під час спілкування з журналістами з приводу розмови Трампа та Путіна президент України Володимир Зеленський зробив декілька заяв. Одна з них стосувалась винищувачів F-16.

Спілкування журналістів з президентом передає телемарафон "Єдині Новини".

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Що заявив Зеленський про F-16

За словами українського президента, ворог бреше про збиті українські F-16 у Сумській області. Вже є інформація, що Україна отримала додаткові літаки F-16 від західних партнерів.

"Росіяни набрехали, що збили F-16 на Сумщині — це неправда. А от кілька нових F-16 прилетіли в Україну", — сказав Володимир Зеленський.