Зеленский заявил, что россияне не сбивали украинские F-16, а Украина получила новые самолеты

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Во время общения с журналистами по поводу разговора Трампа и Путина президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений. Одно из них касалось истребителей F-16.

Общение журналистов с президентом передает телемарафон "Єдині Новини".

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Что заявил Зеленский о F-16

По словам украинского президента, враг врет о сбитых украинских F-16 в Сумской области. Уже есть информация, что Украина получила дополнительные самолеты F-16 от западных партнеров.

"Россияне наврали, что сбили F-16 на Сумщине — это неправда. А вот несколько новых F-16 прилетели в Украину", — сказал Владимир Зеленский.