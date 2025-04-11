Украине предоставляют устаревшие F-16 и не поставляют запчасти — Хазан

Президент ассоциации пилотов назвал основную проблему F-16
Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан рассказал, что Украине передали самолеты F-16 80-х годов прошлого века. В то же время к этим истребителям не поставляют запасные части, а лишь предоставляют самолеты-доноры для ремонта.
Об этом Хазан сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 11 апреля.
Состояние самолетов F-16, которые передали Украине
По словам Хазана, американские партнеры не поставляют запасных частей, расходников для самолетов F-16 в необходимых количествах, и мы вынуждены заниматься так называемым "авиационным каннибализмом".
"Они дают нелетающие F-16, чтобы мы их разобрали на компоненты и имели запасные части для остальных самолетов, которые используем в ВСУ", — сказал он.
В то же время эксперт отметил, что эти самолеты показывают хорошие результаты, но те единицы, которые получила Украина, уровня конца 80-х годов прошлого века.
Напомним, командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи анонсировал новые поставки самолетов F-16 в Украину.
А Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта сообщил о новых переданных истребителях F-16 от партнеров.
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