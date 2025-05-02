США передали Украине F-16 на запчасти — что известно

Украинский грузовой самолет в США. Фото: x.com/LauraLoomer

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки передали Украине списанные истребители F-16. Целью является обеспечение деталями самолетов, которые передали партнеры из Европы.

Об этом сообщает The War Zone.

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Представитель ВВС заявил, что Штаты поддержали обслуживание F-16, переданных Украине европейскими партнерами. Они предоставили списанные и полностью непригодные к полетам самолеты в качестве источника запчастей.

Самолет F-16 для обеспечения Украины деталями. Фото: x.com/LauraLoomer

Истребители без основных элементов были загружены на транспортный самолет Ан-124 с бортовым номером UR-82027, который 26 апреля вылетел из международного аэропорта Тусон (Аризона) в польский аэропорт Жешув-Ясенка, который является важным логистическим центром для доставки западной помощи Украине.

Украинский самолет. Фото: x.com/LauraLoomer

По данным издания, корпуса поступили из так называемого "авиационного кладбища" — 309-й группы технического обслуживания и восстановления авиации, которая расположена на авиабазе Дэвис-Монтен.

Напомним, Президент авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан отметил, что Украина получила F-16 1980-х годов, а вместо запчастей предоставляют только донорские самолеты.

Ранее командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что F-16 в Украине уже перехватывали российские ракеты и участвовали в контрнаступательных операциях.