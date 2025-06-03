США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами - Трамп

Трамп заявив, що США поповнюють арсенали зброї рекордними темпами
Сполучені Штати Америки (США) нарощують запаси озброєнь небаченими раніше темпами. Було б добре, якби цю зброю не довелося використовувати.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social в вівторок, 3 червня.
США нарощують запаси зброї
Трамп зазначив, що мав консультації із військовим керівництвом країни. Армійці його запевнили, що США накопичують запаси зброї швидкими темпами.
"Щойно провів чудову розмову з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такою швидкістю, якої ніколи раніше не бачила наша країна", — йдеться у повідомленні..
Водночас американський президент наголосив, що сподівається — США ніколи не доведеться застосовувати накопичений арсенал.
Раніше збройні сили США провели черговий плановий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.
Також ми писали, що нещодавно Військово-Повітряні сили Сполучених Штатів Америки передали Україні списані винищувачі F-16.
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