США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Сполучені Штати Америки (США) нарощують запаси озброєнь небаченими раніше темпами. Було б добре, якби цю зброю не довелося використовувати.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social в вівторок, 3 червня.

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США нарощують запаси зброї

Трамп зазначив, що мав консультації із військовим керівництвом країни. Армійці його запевнили, що США накопичують запаси зброї швидкими темпами.

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"Щойно провів чудову розмову з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такою швидкістю, якої ніколи раніше не бачила наша країна", — йдеться у повідомленні..

Водночас американський президент наголосив, що сподівається — США ніколи не доведеться застосовувати накопичений арсенал.

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Раніше збройні сили США провели черговий плановий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Також ми писали, що нещодавно Військово-Повітряні сили Сполучених Штатів Америки передали Україні списані винищувачі F-16.