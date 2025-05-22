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У США протестували ядерну зброю — запустили ракету Minuteman III

22 травня 2025 04:26
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Космічні сили США здійснили планове випробування міжконтинентальної ядерної ракети
Випробування міжконтинентальної ракети Minuteman III. Фото: USSF
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Збройні сили США провели черговий плановий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Ракета подолала відстань у 6760 кілометрів та успішно досягла полігону.

Про це повідомляє Космічна військова база Вандерберг.

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Як пройшло тестування

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Військові США спостерігають за випробуванням Minuteman III. Фото: USSF

Космічні сили США інформують, що тестувалась ракета без ядерної начинки, а замість неї використали навчальну бойову частину типу Mark-21. Вона успішно подолала весь маршрут та приземлилась на полігоні Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллові Острови.

Мета пуску — підтвердження надійності, безпечності та бойової готовності ядерного стримування Сполучених Штатів. Пресслужба зазначає, що Minuteman III залишається основою американського ядерного арсеналу до повного переходу на нову систему Sentinel LG-35A.

У відомстві нагадали, що з 1960-х років було проведено понад 300 таких випробувань. Поточний тест не є відповіддю на жодні геополітичні події, а демонструє технологічну готовність Сполучених Штатів до протидії сучасним викликам.

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