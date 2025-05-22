Космические силы США провели плановое испытание межконтинентальной ядерной ракеты

Испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III. Фото: USSF

Вооруженные силы США провели очередной плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета преодолела расстояние в 6760 километров и успешно достигла полигона.

Об этом сообщает Космическая военная база Ванденберг.

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Как прошло тестирование

Военные США наблюдают за испытанием Minuteman III. Фото: USSF

Космические силы США информируют, что тестировалась ракета без ядерной начинки, а вместо нее использовали учебную боевую часть типа Mark-21. Она успешно преодолела весь маршрут и приземлилась на полигоне Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова.

Цель пуска — подтверждение надежности, безопасности и боевой готовности ядерного сдерживания Соединенных Штатов. Пресс-служба отмечает, что Minuteman III остается основой американского ядерного арсенала до полного перехода на новую систему Sentinel LG-35A.

В ведомстве напомнили, что с 1960-х годов было проведено более 300 таких испытаний. Текущий тест не является ответом ни на какие геополитические события, а демонстрирует технологическую готовность Соединенных Штатов к противодействию современным вызовам.

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